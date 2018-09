Gedicht: De Smoker

De Smoker

Ik wie ien fan dy jonkjes út ’e klas

út in bûtendoarp fan It Hearrenfean.

Op it skouder myn âldfrinz’ge tas

en nimmen net seach my stean.

Oant ik begûn te smoken en te swetsen

yn de lyte fan ’e strúkjes by de Fan Kleffenslean.

Krige suver freonen en neat koe my ferlette

yn ’t skoft by waar en wyn dêr te stean.

Op in dei sei ús Heit: Do bist oan it smoken.

Ik tocht, wa hat dy âld man dat ferteld.

Fansels hie er dat oan myn klean roken.

It wie desimber, dêr stienen wy yn ’e kjeld.

Doe waard it fûnis útsprutsen,

heit syn azem kringele troch de nacht:

Ik haw mei dy ferslaving brutsen.

It hie my jierren yn ’e macht.

Ik sil it dy net ferbiede,

watsto net litte kinst moatst mar dwaan.

Myn gefoel en ferstân hawwe noch efkes striden.

Wat koe ’k oars as de piip oan Marten jaan?

Sander, Oerterp