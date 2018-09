Gedicht: De Fjouwer Jellen

De Fjouwer Jellen

Yn ’t heal tsjuster seach ik dy stean,

op it brechje oer de Fjouwer Jellen.

Ik line op ’e stamme fan d’ âld ikebeam,

dêr hasto it dien, myn hert foar ivich stellen.

Op bleate fuotten kaamsto foar it moanneskyn,

lakest my bizich oan mei fan dy brune eagen.

Oerdondere wie ik, oerémis en blyn,

betsjoend ûnder dyn wylde leafdesweagen.

Ik liet dy frij, it wie dyn tiid om fierder te gean

wylst ik efterbleau by de âld iik, dy âld ferrotte stobbe.

Oan myn dea ta sil ik dêr yn trystens stean,

my blyn stoarje op it plak dêr’t ’k myn brutsen hert bedobbe.

Sander Hoekstra