Feestlike iepening De Teltsjebeam yn De Westereen

Woansdei 19 septimber om ien oere wurdt yn De Westereen de nije strjitte De Teltsjebeam feestlik iepene. Dat wurdt dien troch boargemaster Klaas Agricola fan de gemeente Dantumadiel mei skoalbern fan Kristlike basisskoalle De Boustien.

De Teltsjebeam is de nij oanleine strjitte yn it werûntwikkelingsplan fan de eardere KBS De Boustien. Doe’t de brede skoalle yn De Westereen ûntwikkele is kaam de lokaasje fan de KBS De Boustien frij en is mei help fan de Provinsje in nije ynfolling fan dat gebied realisearre. De wenningbouferiening hat dêr fyftjin hierwenten boud. It giet om gesinswenten en libbensloopbestindige wenten mei baai-en sliepkeamer ûnder.

Ferhalen fertelle

De strjitten dy’t om De Teltsjebeam hinne lizze, hawwe allegear in beammenamme. Dêrom lei it foar de hân dy nije strjitte ek nei in beam te neamen. Mar it is in hiel bysûndere beamesoarte wurden. De Teltsjebeam is in fiktive namme en ûntliend oan in boek fan de Fryske skriuwster Diet Huber (1924-2008). It boek is út it Sweedsk oerset en yn 1976 útbrocht. Dy namme symbolisearret no de omkrite fan de skoalle. In plak dêr’t neist it learen ek plak is foar ferhalen en fantasy en dy’t bern oanset om te lêzen en te skriuwen.

De bern hingje by de iepening harren winsken foar de takomst en harren ferhalen yn de nij oanplante beammen oan De Teltsjebeam.