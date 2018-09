Falske start CDA: ferkearde plaknammen

It CDA hat hjoed de kandidatelist foar de Steateferkiezings foar takom jier presintearre. Op de list steane mei-inoar 50 minsken (hjirneist de earste 40). By it opstellen fan de list binne grutte flaters ynslûpt as it giet om de plaknammen. In soad offisjeel Frysktalige plaknammen binne yn it Hollânsk werjûn. En de Fryske plaknamme ‘Oentsjerk’ is as ‘Oenstjerk’ werjûn.

It giet om de plaknammen Damwâld, Garyp, Noardburgum, Dronryp (2x) en Tytsjerk dêr’t de âlde nammen Damwoude, Garijp, Noordbergum, Dronrijp en Tietjerk foar skreaun binne. Ien fan de biedwurden fan it CDA is #goedvoorelkaar, mar de presintaasje fan hjoed wie wat de plaknammen oangiet dus perfoarst net goed foar elkoar.