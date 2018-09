Eveneminten LF2018 dizze wike

Ynteraktive eksposysje: Underwettersafary – Ljouwert, fan 22 septimber ôf

Alris swimmende brúnfisken fan tichtby sjoen? In enoarme snoek of in famylje kwallen? Fan 22 septimber ôf kin men yn it Natuermuseum Fryslân op in bysûndere safary gean. By de OnderWaterSafari giet men kopke ûnder en hâldt men dochs droege fuotten. It is in reis ûnderwetter fan it swiete wetter fan de sleat en puozze nei it sâlte wetter fan it Waad. Underweis speurt men nei de Big Five fan de ûnderwetterwrâld fan Nederlân: de bever, de otter, de marfal, de seehûn en de brúnfisk.

Opera Under de Toer: Dodo fan Haska – Haskerdiken, 19 o/m 23 septimber

Yn dizze iepenloftopera gean we werom nei de 13e iuw, doe’t de haadpersoan him fêstige yn de Haskerlannen. Dodo wie in geastlike, in man mei in misje en grutte pastorale jeften. Hy holp mei om it lân te bewurkjen en by de oanlis fan diken. Dodo wie ek gewoan in minske, en útrekkene yn it hûs fan God krige er besite fan de Duvel.

Muzykteater Under de Toer: Skeltemania – Skettens, 20 o/m 23 septimber

Yn dit muzykteaterstik folgje wy de roustaasje fan de Fryske oarlochsheld Skelte van Aysma, waans bonkerak ûntdutsen waard yn ’e tsjerke fan Skettens.

Buertfeest De Schepenbuurt – Schepenbuurt Ljouwert, 22 septimber

Never Ending Orchestra, Jamila en de Sterrenfabriek op besite yn de Schepenbuurt. Gesellich feest mei noflike muzyk, lekker iten en folle mear.

Sympoasium Silence of the Bees – De Krûdhof Bûtenpost, 22 septimber

Wolle jo bydrage oan in bijfreonlik Fryslân? Yn ’e hortus fan Fryslân wurdt men by it bijesympoasium útdage om mei oaren ferrassende lokale oplossings tsjin it ferstjerren fan bijen te betinken. It moarnsprogramma bestiet út presintaasjes fan ynspirearjende sprekkers en in ynspiraasjemerk. Nei it middeisiten wurde der bee-deals sletten foar ûnder oare Provinsje Fryslân, gemeente Ljouwert en Achtkarspelen, mar ek foar Fryske ûndernimmers. De tagong is fergees, wol oanmelde fia www.silenceofthebees.eu.

Evenemint Waterconnecting: WaterCampus Experience Day – Ljouwert, 22 septimber

Besjoch barrreljende en dampende proefopstellings yn ’e laboratoaria fan Wetsus en it Wetterapplikaasjesintrum en moetsje de minsken efter de startup-bedriuwen yn it WetterKampus Business Center Johannes de Doper. Ien ding is wis, nei dit evenemint sil men nea op deselde wize tsjin wetter oansjen. Tagong is fergees.

Greidhoek’ Festival – Wommels, 22 septimber

Op it gesellige Greidhoek’ Festival harket men dit jier nei Doe Maar-neispylband Toe Maar, Lucky Fonz III, Fuz, Canshaker Pi, Leafs, The Hoochies, de Mosken, The Amp en Lester Blackflield. De jûn wurdt ôfsletten troch Knarsetand mei in enerzjike miks fan drum ’n bass, balkan, gypsy en ska. Fierder komme SELF, collective, de Pauperfontein en is der in foarfertoaning fan Under de Toer: De Profylfoto fan Klaas en noch folle mear.

Sjoch op www.2018.nl foar mear ynformaasje oer de eveneminten.