Drylts op ien nei grienste stêd fan Nederlân

Drylts mei him de op ien nei grienste stêd fan Nederlân neame. Dat is tongersdei bekendmakke op de Nasjonale Griendei yn De Haach. De haadpriis gie nei Twello.

Wethâlder Mark de Man fan Súdwest-Fryslân mocht de priis yn ûntfangst nimme út hannen fan ANWB-direkteur Marga de Jager. “Drylts hat him fan ’e bêste kant sjen litten”, seit wethâlder De Man, dy’t referearre oan de besite fan de sjuery oan de stêd, ein juny. “As je dan ek noch sulver winne, is dat in prachtich resultaat.”

De sjuery hie bysûndere wurdearring foar de opset en útfiering fan it gemeentlik kearnebelied, dêr’t de ynbring fan de ynwenners in wichtich plak yn hat. Dêrneist wie de sjuery ûnder de yndruk fan de hege kwaliteit fan it grienbelied fan de gemeente.

De Stifting Entente Floriale nominearre Súdwest-Fryslân ein 2017 om mei te dwaan oan de wedstriid, om’t de gemeente op it mêd fan grien foarop rint. De gemeente droech dêrop sels Drylts as kearn foar, mei omdat de stêd dit jier it 750-jierrich bestean fiert, unike oertunen hat, de Stedsleane resint opkreaze is en de stêd der yn maaie in prachtige blommefontein en in parkje by krigen hat.

Twello (gemeente Voorst) en Vorden (gem. Bronckhorst) wiene de oare gadingmakkers yn ’e kategory ‘lytse stêden en doarpen’. Yn ’e kategory ‘stêden’ wûn Wageningen foar Leiderdorp en Volendam. Nei oanlieding fan de besite oan Drylts die de sjuery oanbefellings foar it ferbetterjen fan de grienkwaliteit. Wethâlder Mark de Man is bliid mei de suggestjes. “Wy sille sjen hoe’t wy dy brûke kinne om ús gemeente fierder te fergrienjen. Sa hoopje wy dat Súdwest-Fryslân foar ynwenners, mar ek foar besikers, noch oantrekliker wurdt.”