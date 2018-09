troch Jabik van der Bij

Yn syn kollum “Weismiten jild?” (It Nijs, 18 septimber 2018) leit Aant Mulder it ûndersyk fan de Fryske Akademy Taal yn Fryslân, de folgjende generaasje op ’e souwe. Mulder set grutte fraachtekens by de represintativiteit fan de stekproef dêr’t de útkomsten (of konklúzjes) op basearre binne. It giet dan benammen om it persintaazje minsken dat de fragelist ynfolle en weromstjoerd hat. Fan de 30.000 (digitaal) útsette fragelisten kaam yn earste ynstânsje 10% werom. Nei in ekstra oantrún fan de ûndersikers waard it úteinlik 15%. Ik bin it mei Mulder iens: fyftjin persint is te leech. Dat hiene de ûndersikers sels ek al fêstseld en dochs binne se op dy (te smelle) basis trochgien. Sels sizze se ek al dat der hoeden omgien wurde moat mei de útkomsten, mar dochs miene se sizze te kinnen dat it der net sa min útsjocht. It soe der sels in bytsje better foarstean mei it Frysk. It soe moai wêze as it sa wie, mar by it trochlêzen fan it ferslach fan it ûndersyk waarden myn twivels stadichoan grutter.

Mulder hat al in tal beswieren nei foaren brocht. My is it folgjende ek noch opfallen. De ûndersikers witte net wa’t it formulier wol en wa’t it net weromstjoerd hat. Sadwaande kin net sein wurde hokker skaai wol en hokker net antwurde hat. De kâns is grut dat der sprake is fan selektive non-respons lykas as it ferskynsel neamd wurdt yn de metodology. Oars sein: ha bepaalde groepen om de ien of oare reden net antwurde? Wat it effekt is fan dy non-respons bliuwt meastal rieden. As allinne de sympatisanten fan it Frysk en âlderen de fragelist weromstjoerd ha, dan wurdt it dreech om dêr betroubere konklúzjes út te lûken oer de Fryske befolking. Aant Mulder hat al opmurken dat se dêr op ’e Fryske Akademy mei wraksele ha. De oplossing fan de gebrûklike wagingsfaktor moast útkomst bringe, mar dat is nuodlik. Boppedat waard dy allinne tapast op de fariabelen leeftiid en wenkrite. Yn it ûndersyksferslach wurdt it foarbyld jûn dat foar de jongerein eins 21 formulieren werom komme moasten, mar dat wiene mar sân. Om de saken lyk te striken ha se de sân mei de faktor trije fermannichfâldige. Mar stel no dat se alle sân fan Frysktalige jongelju binne, dan wurdt it skeve byld allinne mar skever makke en binne dus de konklúzjes noch ûnbetrouberder. Dan kinne de ûndersikers wol warskôgje dat der foarsichtich omsprongen wurde moat mei de útkomsten, mar as it harre yn ’e kream te pas komt, wolle de polityk (en de deputearre) der maklik mei op ’e rin gean: “Sjogge jimme wol hoe suksesfol ús belied is?” In foarbarige konklúzje. Krektgelyk as de kop yn de Ljouwerter Krante: “Akademy: Friese taal staat er prima voor” op 11 septimber 2015, doe’t it ûndersyk noch lang net klear wie… Soksoarte útspraken stroke net mei it doel fan it ûndersyk. Der moast ommers in aktuele taalkaart fan Fryslân makke wurde. Neffens my wie dit ûndersyk net rjochte op de effektiviteit fan it (provinsjaal) belied. Want hoe’t it der foarstean soe as dat belied der net west hie, sil altyd yn it tsjuster bliuwe, al hoe’t wy de ynset fan Deputearre Steaten ek wurdearje kinne.

Om noch efkes troch te gean op dy mooglik selektive non-respons: der hie ûndersocht wurde moatten fan hokker soarte fan non-respons der sprake is. De fraach is nammentlik, wêrom hat dy 85% net antwurde? Der binne hiel wat redenen te betinken dy’t de aselektiviteit net oantaaste. Der binne minsken dy’t fanwege sykte net by steat binne om it yn te foljen, oaren binne der wol oan begûn mar fûnen de fragelist te lang en binne healwei opholden of de kompjûter wie stikken. Sa binne der noch hiel wat ‘legale’ redenen te betinken. As dat it gefal is mei dy 85%, dan is der noch net in man oerboard. Yn de literatuer neame se dat Missing Completely At Random (MCAR). Dat wol sizze dat it folslein by tafal is dat guon de fragelist net ynfolle ha.

It kin ek wêze dat troch omstannichheden mear âlderen as jongeren meidien ha. Dat hoecht ek noch net slim te wêzen en is dan wol te korrizjearen troch in waging ta te passen. Dat kin allinne as der noch in fariabele yn belutsen wurdt, bygelyks yn dit gefal de earste taal. Dat wurdt Missing at Random (MAR) neamd.

As binnen de 85% net-antwurders in bepaalde groep systematysk de fragen net beantwurdet, ha wy it oer Not Missing at Random (NMAR). Der is dan sprake fan selektive non-respons. Dat is bygelyks it gefal as der allinne mar listen werom komme fan minsken dy’t posityf foar it Frysk oer steane. It helpt dan net as je in waging meitsje op de fariabele earste taal, want ek Hollânsktaligen kinne it Frysk tagedien wêze, en dan wurdt de systematyske fout der net úthelle. Dy NMAR komt ek foar as digitale fragelisten ynfolle wurde moatte troch minsken dy’t muoite ha mei lêzen of dy’t de fragen net goed begripe. It CBS warskôget yn dat ferbân dat der yn dy foarm fan enkêtearring faak in systematyske fertekening ûntstiet, trochdat leger-opate minsken it meastal ôfwitte litte. Dat docht him net foar as der oanbelle wurdt en de enkêteur stelt de fragen mûnling en notearret de antwurden. Dat is ek it grutte ferskil mei Taal yn Fryslân fan 1984. Doe krigen minsken dy’t wat minder mei it Frysk hiene of der har sels net ta sette koene om in digitale list yn te foljen hast gjin kâns om net te antwurdzjen. De kâns is grut dat krekt de minsken dy’t leger oplaat binne of muoite ha mei lezen en skriuwen de fragelist net ynfolle ha en dat de heger oplate minsken dêrom oerfertsjintwurdige binne. De fertekening hat as gefolch dat it persintaazje dat seit dat se it Frysk lêze en skriuwe kinne net in ôfspegeling is fan de totale populaasje en dêrtroch de útkomsten ûnbetrouber meitsje.

De útslach oer de behearsking fan it Frysk yn tabel 5.1 die my wat frjemd oan. Ik ha de ferslaggen fan 1984 en 1994 der nochris by pakt.



Yn de kolommen ûnder Survey 1969, 1984, 1994 sitte hiel frjemde sprongen. It die my bliken dat de getallen net allegearre goed oernommen binne (de reade binne net goed). Ik haw de krekte getallen der yn swart efter set. Dan binne dy rare sprongen fuort. Frjemd dat it de ûndersikers net opfallen wie. Soks kin fansels net yn in serieus ûndersyk. Men freget jin daliks ôf wat der mear ferkeard gien is.

Dy tabel 5.1 ropt noch mear fragen op. Sa’t it der no stiet soe de behearsking fan it Frysk oer alle bûgen foarút gien wêze. Hoe komt dat? It wol my net rjocht oan dat it troch it ûnderwiis komt. It resinte ûndersyk fan de hegeskoalle seit dat it ûnderwiis yn it Frysk fier ûnder de mjitte is. Komt it trochdat de respondinten sels har eigen feardichheden beoardielje moasten en dy heger ynskatten as se werklik binne? Is de befolking makliker wurden yn it beoardieljen fan syn eigen kinnen? Dat lêste soe samar kinne. Der wurdt op apps makliker Frysk brûkt, mar dat leit faak fier fan de standertstavering ôf. It jout dan earder in antwurd op it doaren as op it kinnen. Der soe ek meispylje kinne dat de earder neamde beheind taligen net meidien ha. Minsken mei in hegere oplieding kinne ornaris earder Frysk lêze en skriuwe as guon mei in legere oplieding. It binne fragen dy’t yn it ûndersyk sa no en dan oanstipt wurde, mar der komt net in helder antwurd op. Tabel T 12 yn Taal yn Fryslân fan 1994 hat wol in útsplitsing makke nei opliedingsnivo. Dêr blykt û.o. dat heger oplate lju mear as twa kear sa faak oanjouwe dat se Frysk skriuwe kinne ( 12% foar legere oplieding en 27% by hegere oplieding).

Soartgelikense fragen soene der steld wurde kinne oer de leeftiid. Ut it ûndersyk fan 1994 (deselde tabel T 12) is te heljen dat 80% fan de âlderen (>60 jier) en 70% fan de jongerein (12-17 jier) Frysk prate kin. By lêzen binne de persintaazjes 73 en 54. It skriuwen is wakker gelyk: 18% om 17%. Yn it ûndersyk fan 2016 diene yn ferhâlding minder jongeren mei as âlderen. Yn sa’n gefal jout de útslach in te positive yndruk. It is krekt de jongerein dêr’t men nijsgjirrich nei is, want dy bepale de takomst fan it Frysk. As je it suver rekkenkundich besjogge, dan falt in grutte feroaring by de jongerein yn syn taalhâlding yn de lêste tweintich jier net bot op as je it middelje oer de totale befolking. De wet fan de remjende foarsprong docht hjir syn wurk. Wy misse dus ien fan de belangrykste faktoaren om in helder byld te krijen.

Ik bin bang dat de stekproef yn it Akademyûndersyk net represintatyf is omdat der sprake is fan slektive non-respons dy’t net goed mei waging aselekt te meitsjen is. As der jild west hie om in stekproef út de seleksje net-antwurders mûnling te ûnderfreegjen (mar dan net digitaal), dan hie der mear sicht west op dy net-antwurders. Dat hie de betrouberens fergrutte.

Wa’t no de útslach sjocht, soe oanstriid krije kinne om de flagge út te stekken. Wat soe it practich wêze as it Frysk net efterút giet, sels wat foarút, fitaler om mei de ûndersikers yn neifolging fan Giles te sizzen. Mar as dy stekproef net doocht, rêste de konklúzjes op driuwsân. As der te min jild is om it ûndersyk ferantwurde út te fieren, dan is it yndied weismiten jild en hie de Fryske Akademy der better oan dien om foar de eare te betankjen. Mar ja, de skoarstien moat ek rikje.