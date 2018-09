Deselde taalferoarings yn it Frysk en Hollânsk

Eartiids seine Friezen ‘dat adres is my fergetten’. Langer is dat ‘ik bin dat adres fergetten’. Yn it Hollânsk feroaret op ‘t heden ‘dat irriteert me’ yn ‘ik irriteer me daaraan’. Henk Wolf beskriuwt yn in stik op it webstee Neerlandistiek hoe’t dy twa feroarings mei-inoar gearhingje en hoe’t men op grûn fan dy gearhing nije taalferoarings foarsizze kin.

Wolf syn bydrage is hjir te lêzen:

https://www.neerlandistiek.nl/2018/09/ik-boei-me-niet-voor-de-poppetjes/