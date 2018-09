Debútroman by KFFB

Sneon 22 septimber krige Gooitzen Monsma fan Kollum yn it fermidden fan famylje en kunde út de hannen fan KFFB-foarsitter Johannes Bakker, it earste eksimplaar fan It testamint fan Tonnema, syn debútroman. Bakker fertelde it ien en oar oer it boek. It is in spannende roman wurden dêr՚t humor en earnst inoar yn ôfwikselje. It ferhaal spilet foar it grutste part op in notariskantoar. Dêr giet it bytiden mâl om en ta. En as Wytse, de haadpersoan, in grutte flater makket, is it duveldei. Njonken dit gegeven spilet ek de leafde in grutte rol yn dizze roman. “De KFFB ferwachtet noch in soad fan dizze skriuwer”, sei Bakker op de ein fan syn ferhaal.

Nei dizze oanrekommandaasje fertelde Monsma it ien en oar oer it ta stân kommen fan de roman. Lykas mear skriuwers moast er in triuwke hawwe om him ta dizze útdaging te setten. Mar nei it folgjen fan de skriuwkursus fan de KFFB hat er de dryste skuon oanlutsen. Monsma hie in wurd fan tank foar de lju dy՚t him mei syn skriuwerij altyd stipe hienen. Dêrnei joech er it earste eksimplaar troch oan syn eardere baas, boargemaster Bilker fan Kollumerlân. Nei it offisjele part wie der noch in fleurige neisit.