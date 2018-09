Deaden troch ierdferskowings nei orkaan Mangkhut

It deadetal as gefolch fan ierdferskowings en oare natuergeweld feroarsake troch de orkaan Mangkhut op de Filipinen is oprûn ta 127. Neffens de plysje wurde noch altyd 111 oare minsken mist.

Earjuster noch kamen 29 minsken om it libben by in ierdferskowing yn de sintrale provinsje Cebu. Sa’n 1200 bewenners fan it gebiet binne ferplichte evakuearre, mar net elkenien woe frijwillich fuort. Fjouwer regionale miljeufunksjonarissen binne nei it ûngelok út harren funksje set. Hja seine dat de skuorren yn it gebiet fan de ierdferskowing gjin kwea koene.

De measte deaden as gefolch fan natuergeweld nei Mangkhut foelen snein yn de noardlike Cordillera-regio, dêr’t 83 minsken om it libben kaam binne. By in enoarme ierdferskowing by in âlde myn kamen 59 libben om it libben. De helptsjinsten sykje noch hieltyd om 42 minsken dy’t mist wurde.

Ravaazje

Súdeast-Azië waard earder dizze wike opskrille troch Mangkhut. De orkaan rjochte ûnder oare in enoarme ravaazje oan op it Filipynske Luzon, dêr’t de orkaan mei 300 kilometer yn ’e oere oerhinne raasde. Mear as 200.000 minsken yn it lân moasten harren huzen út. Yn Sina en Hongkong hat de orkaan ek foar in protte skea soarge.