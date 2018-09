De ultime kuli-bestimmings fan Lonely Planet

De top 500 fan bêste itensûnderfinings yn ’e wrâld

Foar syn nije boek Ultieme Culi-bestemmingen frege Lonely Planet de bêste sjef-koks, kulinêr sjoernalisten en itenseksperts op ’e wrâld nei harren favorite en autentykste gastronomyske ûnderfining en makke dêr in top 500 fan. Dat resultearre yn in reis nei Mozambique foar piripiri-hin, in besite oan it Nij-Seelânske Wildfoods Festival en in jûntsje yn de pintxosbars fan San Sebastián. It boek ferskynt op 23 oktober.

Kulinêre klassikers fine faak har wei nei de menukaarten oer de hiele wrâld. Sushi hat ûnderwilens de wrâld ferovere, mar de echte sushi-ûnderfining belibbet men dochs allinnich yn Tokyo. De kulturele kontekst makket de gerjochten ekstra bysûnder. Mar hoe kiest men de ultime gerjochten en byhearrende bestimmings? Dêr hat Lonely Planet eksperts foar frege. Fan sjef-koks as José Andrés oant kulinêr eksperts as Andrew Zimmern. Op basis fan harren bydragen is de list mei 500 ultime kuli-bestimmings ta stân kaam.

Top 10: lokaal en om te dielen

Yn de top 10 stean flaubiten dy’t men mei-inoar diele kin. Lykas de pintxos yn San Sebastián, dimsum yn Hongkong en sushi yn Japan. Mei-inoar genietsje fan lokale spesjaliteiten makket de ûnderfining faak noch yntinser. Yn it boek stiet in oersjoch fan de lekkerste gerjochten en de bêste plakjes dêr’t men se ite kin.

Lonely Planet Ultieme culi-bestemmingen | Lonely Planet | ISBN: 9789021570679 | € 29,99 | Ferskyndatum: 23-10-2018