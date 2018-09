De betinking op it Reaklif as Mienskipsdei

Sneon 29 septimber om 13.45 oere is de jierlikse betinking op it Reaklif. Dit jier hat dy it karakter fan Mienskipsdei. Dat hat te krijen met Ljouwert-Fryslân Kulturele Haadstêd 2018. Underskate ferieningen foar doarpsbelangen hawwe op fersyk fan de Stifting Slach by Warns ferklearringen opsteld en opstjoerd oer de wearde fan de mienskip. Dy wurde oan in fertsjintwurdiger fan Deputearre Steaten fan Fryslân oanbean. Boppedat binne der fan guon doarpen bydragen oer mienskipssin.

De Mienskipsdei wol in manifestaasje wêze fan ienheid en respekt ûnderinoar, ek al kinne taal en kultuer ferskille. Ynstee fan ferearming kin soks ek in ferriking wêze. It biedwurd fan de betinking is: Sûnder mienskip gjin takomst! Allegear wolkom by de stien.

Oan de manifestaasje wurdt meiwurke troch folkband Reizger en it korps De Lytse Súdwesthoeke.

De manifestaasje as Mienskipsdei wurdt mei mooglik makke troch stipe fan it Lân fan Taal en it Prins Bernhard Cultuurfonds.

Sjoch foar wiidweidiger ynformaasje oer dizze dei it eardere berjocht op It Nijs.