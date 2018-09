Buorkje foar begjinners: tsien kear foar de earste kear

Omrop Fryslân stjoert fan woansdei 3 oktober ôf in nij programma út: Buorkje foar begjinners. Yn it programma buorket Emiel Stoffers, bekend as sjonger fan de Hûnekop, tsien kear foar de earste kear. Fan kommende woansdei ôf is it alle woansdeis om 17.45 oere te sjen.

Yn gearwurking mei Provinsje Fryslân wol it programma de mienskip en de boeren tichter byinoar bringe. Deputearre Johannes Kramer: “Om my hinne fernim ik dat de ôfstân tusken boeren en omwenners hieltyd grutter wurdt. Minsken sprekke boeren oan op de gefolgen dy’t de lânbou foar de omjouwing hat. Dêr hawwe wysels as konsumint ek in rol yn, troch oarsoartige produkten te keapjen. Ik hoopje dat dit programma bydraacht oan mear begryp fan wjerskanten.”

It boerelibben fan in sjonger

Bouboer, feeboer, skiep, geiten, alles komt foarby yn it nije programma. As sjonger is Emiel bekend fan de Hûnekop, mar as boer komt er foar nije útdagingen te stean. “Ik bin opgroeid yn Kollumersweach en as lyts jonkje spaande ik dêr wol om op de buorkerij fan in freon. Mar dit aventoer mei Buorkje foar begjinners is fansels hiel wat oars. Foaral it momint by de hynstefokker wie bysûnder te neamen. Stie ik dêr ynienen it sperma fan in hynst op te fangen, ja dat makket wol yndruk kin ik dy fertelle.”