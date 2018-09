Boargemaster frou mr. drs. J.A. de Vries beëdige

Yn in bysûndere gearkomste fan de gemeenteried, op tongersdei 27 septimber, is frou J.A. de Vries beëdige as boargemas­ter fan de gemeente Súdwest-Fryslân troch de Kommissaris fan de Kening fan Fryslân, drs. A.A.M. Brok. De iepenbiere gearkomste wie yn de Grutte of Martinitsjerke yn Snits, oan it Ald Tsjerkhôf.

De taspraak fan frou Jannewietske de Vries by har beëdiging is hjir te lêzen.