Berne-opfang ‘Blokkedoaze’ yn Damwâld is twatalich

Yn Damwâld sil it woansdei 26 septimber feest wêze op de ‘Blokkedoaze’, it berndeiferbliuw dat sûnt febrewaris 2016 rjochte is op de twatalige ûntwikkeling fan jonge bern. It ôfrûnjen fan it sertifisearringstrajekt sil fierd wurde mei âlden en bern. De liedsters krije it sertifikaat foar it twatalich wurkjen oerlange troch wethâlder Gerben Wiersma. Foar de bern komt der in poppekast foarstelling fan Tomke.

Kids First COPgroep is in organisaasje foar berne- en pjutte-opfang dêr’t de Blokkedoze ek ûnder falt. Mear as fyftich lokaasjes fan dy organisaasje wurkje neffens in twatalich belied en in grut tal liedsters hat it sertifikaat dêrfoar behelle. De Blokkedoaze kriget begelieding fan it Sintrum Frysktalige Berne-opfang. By it SFBO binne al goed 220 bernedeiferbliuwen en pjuttelokaasjes oansletten.