Atlas van de Nederlandse taal bêste populêr-wittenskiplik boek

De Atlas van de Nederlandse taal is in ûngewoan boek. It is twa of trije kear sa grut as in normaal boek en past yn gjin inkelde skoaltas. It giet, oars as de titel seit, ek net allinnich oer it Nederlânsk. It Frysk komt der bygelyks ek yn oan ‘e oarder. Fierders wykt de ferzje dy’t yn Nederlân ferkocht wurdt op in pear punten ôf fan de Flaamske ferzje. Yn al syn ûngewoanens is it foar taalleafhawwers in trêft.

De Atlas is yn maaie 2017 foar it earst ferskynd. Wilens leit de tredde printinge yn ‘e winkels en binne der goed tolve tûzen stiks fan ferkocht. In wykmennich tebek ferskynde boppedat in goedkeape ferzje op bûsboekjeformaat.

It boek, mei as skriuwers Johan de Caluwe, Fieke van der Gucht, Mathilde Jansen en Nicoline van der Sijs, hat fan de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten in priis foar wittenskiplike kommunikaasje krige. Dy priis wurdt alle jierren útrikt oan wittenskippers dy’t wat bysûnders út ‘e wei set hawwe om in wittenskipsgebiet yn it omtinken fan it grutte publyk te bringen.

Mei-inoar hawwe tweintich popularisearringsprojekten in priis wûn. Oare winners binne Karel van Nieuwenhuyse, makker fan de Grote Geschiedeniskwis, Jan Papy foar syn wurk foar trijetalich ûnderwiis, in groep taalkundigen út Antwerpen dy’t in ynternetkursus oer it Midnederlânsk makke hawwe en Ann Buyse, dy’t mei frachtweinen fol lekker iten troch België toerde om wittenskiplike lêzingen te jaan.