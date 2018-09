Alle arrestanten studinteprotest Amsterdam frijlitten

Freed is in groep studinten oanholden by de ûntromming fan it P.C. Hoofthûs yn Amsterdam. Sneon binne se allegear wer frijlitten. De groep besette it gebou fan de Universiteit fan Amsterdam út protest tsjin de besunigings yn it heger ûnderwiis en it ferskaatbelied fan de UvA, dat neffens harren tekoartsjit.

28 fan de arrestanten moatte har yn novimber by de rjochtbank melde. Trije krigen in strafbeskikking fan it Iepenbier Ministearje en hoege net foar te kommen. De mobile ienheid makke earst in tal studinten los by de yngong fan it pân oan de Spuistrjitte. De gruttere groep studinten dy’t de yngong oan it Singel beset hie, gie dêrnei út eigen beweging fuort. De demonstranten yn it gebou waarden arrestearre fanwege lokaalfredebreuk.