Algemiene politike beskôgings yn it teken fan dividindbelesting

De Haach stiet hjoed en freed yn it teken fan de algemiene politike beskôgings. De fraksjelieders yn de Twadde Keamer diskusjearje mei premier Rutte oer de haadlinen fan it kabinetsbelied. By it debat binne alle ministers, steatssekretarissen en Twadde Keamerleden oanwêzich. “De fennoatskipsbelesting wurdt leger en de dividindbelesting wurdt ôfskaft”, sei de kening tiisdei yn de troanrede.

Neffens minister Hoekstra fan Finânsjes is it ôfskaffen fan de dividindbelesting in te ferdigenjen ferhaal. “It is in passende maatregel dy’t derfoar soargje moat dat wy op ’e lange termyn in protte banen oerhâlde yn Nederlân en dat Nederlân oantreklik bliuwt foar bedriuwen. Troch de brútstap sjogge in soad bedriuwen wêr’t se it bêste harren haadkantoar fêstigje kinne, guon twivelje om nei Nederlân te kommen”, sei de minister tiisdei.

Ferwachte wurdt dat it kabinet de maatregel net ynlûke sil en dat de opposysjepartijen dêr in hiel grut punt fan meitsje sille yn it debat. Oare plannen fan it kabinet sille woansdei ek oan ’e oarder komme, lykas it klimaat, de soarch en it ûnderwiis. It kabinet wol dat de wolfeart by elkenien terjochte komme sil, mar dat der ek buffers ynboud wurde foar minder goede tiden.