Alden binne bliid mei it Taalkado

It bertegeskink fan de provinsje Fryslân, it Taalkado, wurdt troch âlden tige posityf ûntfongen. Dat docht bliken út in stekproef ôfnommen troch Kevin van der Zwaag, studint oan de Thorbecke Academie en stazjêr by de provinsje Fryslân.

Alden krije it Taalkado by de berte-oanjefte by in dielnimmende gemeente. It Taalkado is sûnt 2016 de opfolger fan it Taaltaske.

Meartalichheid

Yn it Taalkado sitte ûnder oare Fryske en meartalige foarlêsboekjes, in knuffelkubus dy’t it brûken fan mear as ien taal stimulearret en in cd mei Fryske berneferskes. Dêrmei biedt it Taalkado âlden de mooglikheid om bern op in oantreklike en leechdrompelige wize yn oanrekking te bringen mei it Frysk.

Foar âlden sit der ek ynformaasje yn oer bygelyks meartalich grutbringen en twatalige pjutte- en berne-opfang. It Taalkado makket harren bewust fan de foardielen fan de meartalige omjouwing dêr’t bern grut yn wurde.

Ofspyllist

Sawat 300 ûntfangers fan it Taalkado hawwe de enkête fan Van der Zwaag ynfolle. Sy wurdearje it Taalkado yn totaliteit tige posityf. Wol hawwe guon âlden suggestjes foar ferbettering oandroegen. Sa soe de cd mei Fryske ferskes neffens guon âlden yn de takomst better ferfongen wurde kinne troch in eigentiidskere foarm. Bygelyks in ôfspyllist mei Fryske berneferskes fia in online muzyktsjinst.