Akteur socht foar rol Grutte Pier

Regisseur Steven de Jong siket in akteur dy’t de rol fan Grutte Pier spylje wol yn in rige films dy’t er meitsje wol. De films folgje it libben fan Grutte Pier, dy’t offisjeel Pier Gerlofs Donia hiet. It meitsjen fan de searje sil acht jier tiid nimme. De films wurde útstjoerd troch Omrop Fryslân.

De Jong siket in gewante keardel fan op syn minst 1,90 lang, dy’t ûnderfining hat mei aktearjen. De akteur hoecht net in Fries te wêzen. Kandidaten kinne audysje dwaan. Oanmelding is mooglik op de ûndersteande webside:

https://www.gruttepier.tv/