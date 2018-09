Dûbelkonsert yn Lekkum

Freed 5 oktober wurdt yn Lekkum in breed tagonlik konsert jûn troch it trio Olivetti en it duo I Duo Cognati.

Olivetti bestiet út de sjongers Baukje Hoogstins, Janny Kok en Roelof Veldhuizen. Dy wurde begelaat troch pianist Oeds Wijnsma. Dat ensemble hat ûnderwilens al aardich wat bekenheid opdien mei fraaie Nederlânsktalige lietjes lykas dy fan Drs. P.: ‘Heen en weer’, ‘De commensaal’; en van Ramses Shaffy: ‘Sammy’, ‘Laat me’, ‘’t Is stil in Amsterdam’.

I Duo Cognati wurdt foarme troch de sweagers Johan Siemensma, piano en Marcel Prins, fioele. Sy bringe ûnder mear Jiddyske en sigeunermuzyk en licht klassyk en romantysk wurk.

It konsert is yn de Ceciliatsjerke yn Lekkum. It begjint om 20.00 oere. Yntree € 5,00