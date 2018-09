60-jierrich jubileumkonsert Cliff Richard op 12 oktober live yn ’e bioskoop

Cliff, Richard, ien fan de grutste Britske popstjerren út de skiednis, fiert syn jubileum mei de 60th Anniversary Tour. Op 12 oktober fertoant Kinepolis syn konsert yn Manchester live op it grutte wite doek. Sjong bekende hits as ‘Devil Woman’ en ‘Congratulations’ mei en belibje it konsert yn skerp byld en lûd.

Cliff Richard docht mei syn 60th Anniversary Tour allinnich it Feriene Keninkryk oan, dus de fertoaning op it wite doek fan Kinepolis is foar fans dé manier op der yn Nederlân dochs by te wêzen. Ferskate nûmer-ien-hits sille de revue passearje.

Live by Kinepolis

Op freed 12 oktober om 21.00 oere ferskynt Cliff Richards 60th Anniversary Tour live op de skermen fan Kinepolis en kin men genietsje fan hierskerp byld en Dolby 5.1 lûd. Fan 20.30 oere ôf kin men plaknimme yn ’e bioskoop. It live-konsert duorret likernôch 150 minuten.

Praktyske ynfo:

Cliff Richard Live: 60th Anniversary Tour

12 oktober 2018

Oanfangstiid: 20:30 oere

Start live-fertoaning: 21:00 oere

Kaarten: € 13,50

Te sjen yn: Breda, Dordrecht, Emmen, Ynskedee, Grins, Utert Jierbeurs, Almere, Den Helder, Emmen, Zoetermeer, Schagen en Hoofddorp

Sjoch op www.kinepolis.nl foar mear ynformaasje.