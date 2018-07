Jangerben Mulder skriuwt de redaksje oan fan ‘de Heerenveense Courant’:

Achte redaksje.

Wylst yn it fuotbalseizoen eltse fjirtsjin dagen it Frysk folkslied op it Hearrenfean te hearren is komt de Heerenveense courant oer as in anty Fryske krante. Yn it ferline ha ik ferskate kearen besocht om in ynstjoerd stik pleatst te krijen en dat is ien kear slagge.

Der is no in nije haadredakteur mei in Fryske namme, miskien dat it slagget om as ik in stik yn it Frysk opstjoer dat it no miskien pleatst wurdt. Mar foar ik wat opstjoer wol ik wol graach witte as it no mear kâns makket mei de nije redakteur.

Groetsjend, Jangerben Mulder.

De reaksje:

Beste meneer Mulder,

Dank voor uw e-mail.

Wij zijn absoluut niet anti-Fries. Iedereen mag in zijn of haar taal een artikel o.i.d. insturen. Als redactie behouden wij ons daarbij altijd het recht voor om de tekst al dan niet in het Fries te plaatsen.

Dat heeft ermee te maken dat niet iedere lezer van onze krant de Friese taal machtig is. Aangezien wij iedereen willen bedienen, wordt per keer – afhankelijk van de inhoud van de tekst – bekeken om het of in het Nederlands of in het Fries te plaatsen.

Hopelijk weet u zo voldoende?

Noat fan de redaksje fan It Nijs: dy nije haadredakteur fan de Heerenveense Courant is Jitze Hooghiemstra