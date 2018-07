Waarpraatsje: simmerwykein

DE JOUWER – It simmerske waar hâldt foarearst noch oan. De kommende dagen wurdt it sels noch wat waarmer. Yn ‘e rin fan takomme wike nimt de kâns op delslach fan betsjutting stadichoan ta.

Yn ‘e nacht fan freed op sneon is it helder en kin der op guon plakken wat damp ûntstean. Ek (wat) bewolking is net hielendal útsletten. By in swakke noardewyn wurdt it om de tsien graden hinne.

Sneon wikselje bewolking en sinne inoar ôf. Der stiet in swakke oant matige noardewyn en it wurdt tusken de tweintich en trijentweintich graden.

Snein feroaret der net folle oan it waar. It bliuwt drûch en it wurdt mei temperatueren tusken de tweintich en fiifentweintich graden noch wat waarmer.

Nei it wykein bliuwt it waarm. Moandei en tiisdei leit de temperatuer tusken de tweintich en seisentweintich graden. Fan woansdei ôf wurdt it wat koeler en stadichoan minder fêst waar.

Jan Brinksma