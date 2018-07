Waarpraatsje: simmer komt werom

DE JOUWER – Nei twa dagen mei wat koeler waar en sels in bytsje reinwetter, komt de simmer fan woansdei ôf wer werom.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei is it helder. By in swakke oant matige noardewyn wurdt it tsien graden.

Woansdei wikselje sinne en bewolking inoar ôf. De matige wyn komt út it noarden oant noardwesten. It wurdt om de tweintich graden hinne.

Nei woansdei bliuwt it drûch en simmersk.

Jan Brinksma