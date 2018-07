Waarpraatsje: simmer

DE JOUWER – Nei in dei mei mear sinne as ferwachte waard, sjocht it der ek foar de kommende dagen simmersk út.

Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed rekket de loft stadichoan berûn. By in swakke noarde- oant noardwestewyn wurdt it tolve graden.

Freed bliuwt Fryslân gefoelich foar bewolking, mar de sinne sil, nei alle gedachten, sa út en troch ek (wat) skine. De wyn komt út it noardwesten en is matich. It wurdt om de tweintich graden hinne.

Nei freed bliuwt it simmer en geandewei it wykein wurdt it (noch wat) waarmer. Delslach wurdt foarearst net ferwachte.

Jan Brinksma