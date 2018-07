Waarpraatsje: oanhâldend simmersk

DE JOUWER – It wie op ‘e nij in noflike simmerdei en it bliuwt ek op de lange termyn simmer. Der is op de measte dagen, neist sinne ek, bewolking mar delslach fan betsjutting wurdt net ferwachte.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei is it (frij) helder en op guon plakken kin wat damp úntstean. By in meast swakke noardwestewyn wurdt it tolve graden.

Tongersdei is der sinne, mar der binne ek in soad hingelwolken. De matige wyn komt út it noardwesten. It wurdt tusken de tweintich en trijentweintich graden.

Nei tongersdei bliuwt it simmer. It wurdt stadichoan noch wat waarmer.

Drûchte

Yn hiel Fryslân is it tekoart oan delslach no mear as 150 millimeter.

Jan Brinksma