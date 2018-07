Krekt útkommen by it AFUK: Gedichten en wurden fan treast, te brûken foar roukaarten, advertinsjes en as treast foar neibesteanden, sammele troch Gerda van der Wijk.

Ik mis dy wêr’t ik hinnegean

of wêr’t ik hinnekear

de iere moarn, de dagen rûn

en jûntiids namstemear!

Bin ik allinne, triennen rinne

itsij treurich, itsij blij,

ik mis dy, o ik mis dy sa,

ik mis dy njonken my!

Guido Gezelle

Boekgegevens: Wa kin skiede fan in freon – Gedichten sammele troch Gerda van der Wijk

ISBN: 9789492176639

Ferkeappriis: € 9,95

Utfiering: ynbûn

Siden: 82