Tink derom: tiisdei mooglik glêde diken

Minsken dy’t tiisdei oan it ferkear dielnimme, moatte foarsichtich ride. It kin nammentlik tige glêd wurde. Dat hat Rykswettersteat buorkundich makke.

De glêdens komt midden yn ‘e simmer fansels net fan izel. Trochdat it sa lang net reind hat, leit der in tsjokke laach smoargens op ‘e diken. Tiisdei wurdt rein ferwachte. As de smoargens dêryn oplost, ûntstiet in laach slimerige dridze.

Benammen foar twatsjillers lykas fytsen, moters en brommers is de laach gefaarlik, sa docht Rykswettersteat te witten. Hja kinne samar ûnderút gean. Automobilisten moatte der lykwols ek om tinke, hja kinne yn in slip reitsje.

It advys fan Rykswettersteat is om stadich en foarsichtich te riden, de holle goed by it ferkear te hâlden en rom ôfstân te hâlden ta de foargonger.

De glêdens is nei tiisdei nei alle gedachten net oer. It reinwetter dat ferwachte wurdt, is foar it neist ûnfoldwaande om de smoargens fuort te spielen.