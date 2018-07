Taiske jonges tongersdei út it sikehûs

De tolve Taiske jonges en harren trener dy’t goed twa wike yn in grot opsletten sieten, meie tongersdei it sikehûs ferlitte. Dat hat de Taiske minister fan Folkssûnens bekendmakke. “Wy moatte de bern en harren famyljeleden tariede op it omtinken dat se krije sille as se nei bûten ta komme.”

De jonges en harren begelieder waarden oan it begjin fan ’e wike yn trije dagen tiid troch njoggentjin dûkers út de grot helle. Dêrnei giene se mei faasje nei it sikehûs yn de stêd Chiang Rai. De Taiske autoriteiten hiene noed dat de jonges yn oanrekking kaam wiene mei gefaarlike skimmels, mar harren lichaamlike sûnens bliek, op in pear ynfeksjes nei, nei omstannichheden goed te wêzen.

De jonges sieten fan 23 juny ôf finzen yn in grottestelsel yn it noarden fan Tailân, doe’t se in kuiertocht makken by in ekskurzje. Troch de slimme rein rekke de útgong blokkearre en moasten se hieltyd djipper de grot yn. Lang om let sette op snein 8 july de rêdingsoperaasje útein. Dêr kaam in dûker by om it libben.