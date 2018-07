Plysje fiert aksje tsjin cao-foarstel

Fytsers sûnder ljocht, foutparkearders en wyldpissers hawwe de kommende tiid in lytsere kâns dat se in boete krije. Leden fan de plysjebûnen fiere fan moandei ôf aksje tsjin de cao-foarstellen fan de plysjetop. De bûnen roppe plysjes op om lytsere oertrêdings mei in warskôging ôf te dwaan.

Neffens de bûnen wurde plysjes “útknypt as sitroenen”. Hja fine dat der te folle wurk dien wurde moat mei te min minsken. In oare klacht is it foarstel dat plysjeminsken aanst gjin njoggen-oerstsjinsten mear draaie meie, wêrtroch’t se fiif kear yn ’e wike wurkje moatte ynstee fan fjouwer. En de top wol 55-plussers net mear automatysk frijstelle fan nachtsjinsten.

‘3,5 persint mear lean’

Dêrneist fine de bûnen it in min idee fan minister Grapperhaus om “it plak fan tewurkstelling grutter te meitsjen”. Dat komt derop del dat in plysje op elts buro pleatst wurde kin dat yn in oere riden fan syn of har wenplak ôf leit. Fierder giet it ek gewoan om jild: de bûnen easkje 3,5 percent mear lean en in hegere kilometerfergoeding.

Boargers dy’t in oertrêding begean, kinne der net samar fan útgean dat se gjin bon krije. It bliuwt in gok, want net alle plysjes dogge mei oan de aksje. Dêrneist fine de fakbûnen dat der dochs noch in bekeuring útdield wurde moat as ien mei opsetsin misbrûk makket fan it kûlansebelied.