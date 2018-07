Nij keunstwurk N381 by Appelskea

By de Oude Willem yn Appelskea komt in keunstwurk fan keunstner Frank Havermans. It moat de werkenberens en de útgongspunten fan de N381 fersterkje. De tafoeging fan keunst yn dy iepenbiere romte is ek in winsk fan de minsken út de omkriten.

It sketsûntwerp fan Frank Havermans bringt it graven fan sleatten mei in talúdbak, swart-wyt streke grinspealtsjes en natuer byinoar. Yn septimber wurdt úteinset mei de bou, takomme maitiid is it klear.

Gebietsûntwikkeling

Op ferskate plakken om de N381 hinne is oandacht oan keunst jûn. It wurk fan Havermans moat in bydrage leverje oan it belibjen fan it gebiet by de N381 lâns. By it ynpassen fan de dyk is in ferbining makke tusken it autonome karakter fan de dyk en de lânskiplike kwaliteiten, dy’t de identiteit fan it gebiet karakterisearje. It lânskip en de skiednis binne werkenberder makke, fan de dyk ôf likegoed as út de omkriten wei. Dat komt de oriïntaasje te’n goede.

De kosten foar it keunstwurk bedrage maksimaal € 100.000,- oan boukosten. De dekking komt út it projektbudzjet N381. Provinsje Fryslân stimulearret de realisaasje en yntegraasje fan keunst by de útfiering fan har projekten.

Projekt N381

De N381 tusken Drachten en de Drintske grins is omboud ta in dyk mei krusingen fan ûngelikense hichte. Doelstelling is it realisearjen fan in feilige dyk en in bettere berikberens fan de regio. Der is in soad oandacht bestege oan de natuer en it nij ynrjochtsjen fan doarpskearnen om de omkriten mei in ‘plus’ efter te litten. Yn ‘e hjerst fan 2018 set it wurk foar de ferdûbeling fan de N381 tusken Donkerbroek en Easterwâlde útein. Dat moat healwei 2020 klear wêze.