Kampanje 11húsdokters docht no al fertuten

Trije moanne neidat de kampanje 11húsdokters úteinsette, binne der al fiif kandidaten dy’t miskien wol in praktyk yn Fryslân oernimme wolle. Sy besjogge op it stuit watfoar mooglikheden der foar harren binne. Ien wol al gau oan ’e slach. Doktersdiensten stipet harren dêrby út namme fan de Fryske Húsdoktersferiening. Trije oare dokters hawwe om konkrete help frege. Dat giet om it finen fan in baan foar harren partner of om finansjele help. Dy trije sitte al yn in oernametrajekt.

It húsdokterstekoart yn Fryslân is grut. Yn ’e maitiid fan 2018 skreaune de media der in soad oer. De Fryske Húsdoktersferiening en de Provinsje begûnen ein 2017 de kampanje om dokters foar in praktyk yn Fryslân te ynterssearjen ta te rieden, en yn april lansearren se www.11húsdokters.frl.

Ofrûne wike skreau de Ljouwerter Krante dat de kampanje neat opsmyt. De organisatoaren stelle foarop dat net ferwachte wurde moat dat de kampanje it probleem oplosse sil. De kampanje is in pylder yn in grutter gehiel om it tekoart oan húsdokters oan te pakken. Dat de kampanje neat opsmyt, is net korrekt neffens de Provinsje.

Sûnt de lansearring fan de kampanje hawwe dus al fiif dokters ynteresse toand om yn Fryslân oan ’e gong te gean. Dêrnjonken hat de kampanje ek ta oare fragen laat en, ek wichtich, it probleem sterker op de kaart set. De webside wurket as platfoarm dêr’t fuortgeande en kommende húsdokters inoar fine. De 11húsdokters-kampanje giet de kommende oardel jier noch troch mei nije aksjes en aktiviteiten.