Gjin nije gasoanslutings wenhuzen sûnt 1 july 2018

Mei yngong fan 1 july 2018 is de Wet Fuortgong Enerzjytransysje (VET) yn wurking gien. De wet hâldt yn dat gemeenten sûnt dy datum gjin fergunning mear ôfjouwe foar oansluting op it gasnet foar nijbou. De VET regelet de oergong fan fossile nei duorsume enerzjy. De wet befettet dêrneist in regeling mei ekstra romte foar eksperiminten mei duorsume enerzjy.

Ierdgasleaze nijbou is ien fan de earste stappen om oan de enerzjy-opjefte fan it Klimaatakkoart fan Parys te foldwaan. De enerzjyfoarsjenning sil de kommende desennia yngripend feroarje. It gebrûk fan fossile enerzjy moat omleech nei tichtby nul yn it jier 2050. Elektrisiteit wurdt dan duorsum wûn, gebouwen moatte foaral ferwaarme wurde troch ierdwaarmte en elektrisiteit, bedriuwen hawwe harren produksjeprosessen oanpast en der wurdt net mear op ierdgas sean.

Wethâlder Erik Faber fan Súdwest-Fryslân: “De gemeente riedt plannen ta hoe’t de oergong nei gasleaze wiken yn ’e kommende jierren foarmjûn wurde moat. Dêrby spylje de kommunikaasje mei de ynwenners en de gearwurking mei oare maatskiplike partijen lykas wenningboukorporaasjes in wichtige rol.”