Gemeente Súdwest-Fryslân set yn op Social Return

De gemeente Súdwest-Fryslân hat tusken febrewaris 2017 en febrewaris 2018 fjirtich persoanen in wurkûnderfiningsplak en 24 learlingen in staazjeplak oanbean fia Social Return. Sechtjin minsken hawwe nei oanlieding dêrfan in baan krigen. Wethâlder Stella van Gent: “It is wichtich dat wy fierder ynsette op Social Return. It jout in grut tal minsken in grutte kâns op trochûntwikkeling en wurk yn ús gemeente.”

Underfining opdwaan

Dêrneist binne der wurksikers út de Partisipaasjewet, de WW en de IOAW wei, persoanen dy’t ynskreaun stiene by in útstjoerburo en minsken dy’t yn oanrekking west ha mei reklassearring, ynset foar Social Return. In lytser part fan neamde groepen hat in ferfolchoplieding oppakt om it karriêreperspektyf foar letter te ferbetterjen.

Gearwurking Empatec

Fia projekten by Empatec wurde inkelde tsientallen minsken ynset foar ûnder oare grienfoarsjenning, brêgebetsjinning, himmelwurksumheden, parkear- en fytsefasiliteiten en ferskate ûnderhâldswurksumheden.

Social Return is in oanpak om mear wurkgelegenheid te kreëarjen foar minsken mei in ôfstân ta de arbeidsmerk. De gemeente Súdwest-Fryslân hechtet dêr grutte wearde oan en wol him dêr ek yn ’e takomst foar ynsette, sadat sokke minsken relevante wurkûnderfining opdogge en dêr harren kânsen op regulier wurk mei fergrutsje.