Earste Wrâldkampioenskip Frysk Damjen giet definityf troch

It bestjoer fan de Stichting WFD hat besletten dat it Earste Wrâldkampioenskip Frysk Damjen definityf trochgean kin yn it ramt fan LF2018. It kampioenskip sil holden wurde yn it Ljouwerter stedhûs fan 3 oant en mei 10 augustus 2018.

Neist it wrâldkampioenskip op neamde data binne der trije iepen publykstoernooien plend op 8, 9 en 10 augustus. Dan sil der respektyflik damme wurde neffens de Italiaanske, de Tsjechyske en de Fryske regels. Elkenien dy’t wol, kin oan ien of mear fan dy toernoaien meidwaan, sawol individueel as yn teamferbân. Foardat it begjint wurdt der hieltyd in koarte útlis jûn fan de te spyljen damfariant.

It toernoai sil live te folgjen wêze op ynternet en besikers binne ek tige wolkom.

Dielnimmers:

1. Alexander Georgiev, Sint Petersburch

2. Folkert Groenveld, Jutryp

3. Václav Křišta, Praach

4. Davide Zhou, Aosta

5. Jelle Wiersma, Wommels

6. Foeke Tiemensma, Frjentsjer

7. Taeke Kooistra, Hartwert

8. Tsjerk Wijbenga, Arum

9. Fedde Wiersma, Easterein

10. Hans Jansen, Amsterdam

11. Vasyl Ivanchuk, Lviv (Oekraïne)

12. Jean Marc Ndjofang, Kameroen

13. Renaud Braye, Luik

14. Marten Walinga, Waaksens

15. Hein de Vries, Ljouwert

16. Kees Tijssen, Reduzum