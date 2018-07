Ferhaal, oerset troch Jangerben Mulder

Dit ferhaal giet oer in âld-ynwenner fan It Hearrenfean, Harmen Andes Dijkstra. Opgroeid yn in hiel earmoedich miljeu, wurke er him op troch in soad te lêzen en oan selsstúdzje te dwaan. Sa brocht er it ta it beklaaien fan liedingjaande funksjes yn de polityk en de fakbeweging.

Lês it hiele ferhaal, dat mei tastimming oernommen is út Groot Heerenveen: Earmoed op It Hearrenfean eartiids.

(It pdf-bestân moat wol fergrutte wurde.)