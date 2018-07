Dútslân wol Puigdemont oan Spanje útleverje

De Katalaanske presidint yn ballingskip, Carles Puigdemont, wurdt troch Dútslân oan Spanje útlevere. Dat hat in Dútske rjochter útmakke. Puigdemont is tsjin de útspraak yn berop gien.

De rjochter hat útmakke dat Spanje Puigdemont allinne ferfolgje mei foar it misbrûken fan oerheidsjild. De Spaanske oanklager beskôget it organisearjen fan it referindum oer Katalaanske ûnôfhinklikens, ferline jier oktober, as ûnwettich en it jild dat derfoar brûkt is, soe misbrûkt wêze.

Puigdemont mei yn Spanje net ferfolge wurde foar reboeljemakkerij. Dêr wurdt er yn Spanje ek fan beskuldige. It giet dêrby fannijs om it organisearjen fan it referindum. Puigdemont seit dat de útspraak fan ‘e rjochter betsjut dat de “leagen” dat it referindum reboelje wie de wrâld út holpen is.

Nei it referindum naam de Spaanske sintrale oerheid de macht yn Kataloanië oer. Puigdemont flechte nei België en waard yn maart fan dit jier yn Dútslân oppakt. Der waarden nije ferkiezings útskreaun, dy’t likernôch deselde gearstalling fan it parlemint opsmieten as earder. It parlemint woe Puigdemont wer as presidint beneame, mar om’t er net yn Kataloanië komme koe sûnder oppakt te wurden, gie dat net troch. No is Quim Torra presidint fan Kataloanië. Hy is lykas Puigdemont in fûl foarstanner fan in selsstannige Katalaanske steat. It Spaanske regear is troch in korrupsje-affêre fallen en de fûl anty-Katalaanske premier Mariano Rajoy is ferfongen troch de sosjaal-demokratyske Pedro Sanchéz, dy’t fan ‘e wike mei Torra praat hat oer de Katalaanske kwestje.