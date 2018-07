‘De lytse prins’ yn it East-Frysk

It berneboek Le petit prince fan Antoine de Saint-Exupéry is ien fan ‘e meast oersette boeken fan ‘e wrâld. Utsoarte binne der ek Fryske en Nederlânske ferzjes fan, krekt lykas oersettings yn it Sealterfrysk en it Noardfrysk.

Underwizeres Antje Lübben fan it eilân Norderney hat it boek no yn it East-Fryske Platdútsk oerset. Dêryn hyt it De lüttje Prins. It is útjûn troch Tintenfass, dat in soad taalferzjes fan it boek yn syn fûns hat.

It boek giet oer in lytse jonge dy’t lykme-allinnich op in lytse planeet wennet. Oersetster Antje Lübben (earder: Antje Olthoff) wurke earder as ûndersykster en dosinte Nederdútsk oan de universiteit yn Oldenburch. Nederdútsk (ek wol ‘Platdútsk’ en ‘Nedersaksysk’ neamd) wurdt yn ferskate foarmen yn de noardlike helte fan Dútslân en yn eastlik Nederlân praat.

Klik hjir om it boek te bestellen.