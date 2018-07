Besykjen ta wrâldrekôr elektrysk riden

De N31 tusken Drachten en Ljouwert is sûnt 05.00 oere sneontemoarn ôfsletten. Net troch wurksumheden of in ûngelok, mar om it wrâldrekôr elektrysk riden te brekken. It is de grutte finale fan de Alvewegetocht.

“Wy gean foar de grutste duorsume staasje ea”, seit Tsjeard Hofstra fan de Alvewegetocht. Om it hjoeddeiske rekôr út 2015 te ferbrekken, moatte der op syn minst 576 tal elektrysk reau yn ien lange staasje meiride hjoed. Oft dat ek slagje sil is noch ûnwis: freed kaam de organisaasje noch 200 tal elektrysk reau tekoart. “It soe spitich wêze as it besykjen ta it rêkor dêrtroch mislearret. Mar úteinlik giet it om bewustwurding: wy wolle sjen litte dat riden sûnder fossile brânje te brûken mooglik is.”

Gjin drip disel of benzine

Dat wie ek it tema fan de Alvewegetocht de ôfrûne twa wike. Elkenien yn Fryslân waard oanmoedige om fossylfrij te reizgjen, dus sûnder in drip disel of benzine. En eltse dei kaam in oare provinsje nei it noarden mei syn skjinne alternativen. De parade einiget sneontemiddei yn Ljouwert. Nei ôfrin fan it besykjen it wrâldrekôr te brekken wurdt de N31 om 18.00 oere hinne wer frijjûn. Omliedings wurde oant dy tiid mei buorden oanjûn.