Alde timpel tanksij ierdskodding fûn ûnder Meksikaanske piramide

Archeologen yn Meksiko hawwe in timpel ûntdutsen ûnder in Azteken-piramide. It âldere gebou waard foar in part bleatlein troch in ierdskodding yn septimber ferline jier.

De Teopanzolco-piramide stiet yn de stêd Cuernavaca, besuden Mesiko-stêd, en waard boud tusken 1200 en 1521. By de ierdbeving op 19 septimber fersakken parten fan it bouwurk. By restauraasjewurksumheden waard de âldere timpel ûntdutsen, dy’t nei alle gedachten boud is tusken 1150 en 1200.