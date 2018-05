Wrâldferneamd strjitkeunstner oan ‘e slach

It Frysk Museum en Stasjon Ljouwert presintearje fan 17 maaie ôf grutskalige strjittekeningen yn de binnenstêd fan Ljouwert. Wrâldferneamd keunstner Leon Keer lit him ynspirearje troch de grafikus M.C. Escher. De fjouwer Escheriaanske strjittekeningen meitsje diel út fan it projekt Planeet Escher. De earste strjittekening is op it NS-stasjon fan Ljouwert en de lêste op it Wilhelminaplein foar it Frysk Museum. Sa wurde reizgers by it stasjon wei hielendal yn Escher-stijl nei de útstalling Escher op reis yn it Frysk Museum laat.

Leon Keer is ien fan de liedende keunstners yn de anamorfyske strjitkeunst. Hy wurdt oeral op ‘e wrâld frege foar opdrachten, fan de Feriene Steaten oant Australië. Yn it ramt fan it projekt Planeet Escher giet Keer no oan ‘e slach yn Ljouwert. Mei fjouwer ferskillende strjittekeningen makket er in Escheriaanske rûte fan Stasjon Ljouwert oant it Frysk Museum. Hy lit him yn syn wurk ynspirearje troch M.C. Escher, dy’t ea sei: “Ik kin ‘t net litte om mei ús saneamde wissichheden te gûcheljen.” De strjittekeningen sille dan ek in trochkyk wêze nei in parallel universum dêr’t neat yn is wat it liket. Moandei 7 maaie gie Keer mei de earste tekening op Stasjon Ljouwert oan ’e slach .

Planeet Escher

By de grutte útstalling Escher op reis organisearret it Fries Museum it partisipaasjeprojekt Planeet Escher. In ûndergrûns gebou ûnder in plein, mysterieuze figueren yn it nôt, in tekken fan tûzen fjouwerkante meter: op planeet Escher is dat hiel gewoan. Yn it projekt Planeet Escher wurde minsken útdage om harren ynspirearje te litten troch de ferneamde grafikus M.C. Escher en sels kreatyf oan ‘e slach te gean.

2018 = M.C. Escher

Dit jier stiet Ljouwert yn it teken fan Escher. Neist de grutte útstalling fan syn wurk Escher op reis en it projekt Planeet Escher, presintearret it Frysk Museum noch it hiele jier de útstalling Phantom Limb: art beyond Escher.

Stasjon Ljouwert

Stasjon Ljouwert biedt yn dit bysûndere jier ferskate kulturele aktiviteiten oan. Yn it iepeningswykein fan LF2018 is de nije stasjonspiano yn gebrûk nommen en de Stasjonspiano Challenge ôftrape. No al hat in soad muzikaal talint meidien, de winner mei optrede op festival Welcome to The Village. Troch de kulturele programmearring fan it stasjon liket de wachttiid foar de reizgers nofliker.