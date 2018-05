Waarpraatsje: sinne en waarmte

DE JOUWER – Nei in prachtich wykein dêr’t de sinne fan de earste oant de lêste minút yn skynde, krije wy noch twa fan sokke moaie maitiidsdagen. Fan woansdei ôf feroaret it waar stadichoan.

Yn ‘e nacht fan snein op moandei is it op ‘e nij helder. By in swakke easte- oan súdeastewyn wurdt it njoggen graden.

Moandei is de sinne wer de hiele dei te sjen en wurdt it by in matige eastewyn hast fiifentweintich graden. By de kust lâns kin it troch wyn fan see wat minder waarm wurde.

Tiisdei wurdt ek noch in hiel moaie maitiidsdei mei in soad sinne en hege temperatueren.

Nei tiisdei feroaret it waar. Der komt mear bewolking en fan Himelfeartsdei ôf wurdt it ek in stik minder waarm.

Jan Brinksma