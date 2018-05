Waarpraatsje: maitiid!

DE JOUWER – Nei in kâlde nacht (Ljouwert 1,2) en in prachtige freed wurdt it dit wykein ek hiel moai maitiidswaar.

Yn ‘e nacht fan freed op sneon is it helder en kuollet it op ‘e nij flink ôf. By in swakke noardeastewyn wurdt it om de fjouwer graden hinne.

Sneon skynt de sinne de hiele dei en wurdt it mei achttjin graden wer wat waarmer. De noardeaste- oant eastewyn hellet oan oant matich.

Snein feroaret der hast neat. De sinne skynt op ‘e nij de hiele dei en by in swakke oant matige eastewyn wurdt it tweintich graden.

Nei it wykein bliuwt it drûch en waarm maitiidswaar, mar der komt geandewei wol wat mear bewolking.

Jan Brinksma