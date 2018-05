Waarpraatsje: kâlde nacht

DE JOUWER – Wy steane oan it begjin fan in moaie maitiidsperioade. It wurdt eltse dei waarmer en de sinne skynt alle dagen. We krije noch wol in kâlde nacht.

Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed is it helder en op guon plakken kin der damp úntstean. It wurdt kâld mei temperatueren dy’t op de measte plakken krekt boppe it friespunt lizze. Froast oan de grûn is net útsletten. De swakke wyn komt út ferskate rjochtingen.

Freed wurdt in hiele moaie maitiidsdei. De sinne skynt, nei alle gedachten, de hiele dei. By in swakke wyn út ferskate rjochtingen wurdt it sechtjin graden.

Yn it wykein wurdt it noch waarmer en bliuwt it prachtich maitiidswaar.

Jan Brinksma