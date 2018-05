Waarpraatsje: fan freed ôf maitiid

DE JOUWER – Nei in pear wiete en kâlde dagen, sjocht it der no better út. Fan freed ôf wurdt it moai maitiidswaar.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei is it helder en bliuwt it drûch. De súdwestewyn wurdt geandewei swak. It kuollet flink ôf en kin op guon plakken fjouwer graden wurde.

Woansdei skynt de sinne in part fan de dei, mar tsjin de jûn rekket de loft berûn en letter sil it sa út en troch wat reine. By in matige súdwestewyn wurdt it fjirtjin graden.

Tongersdei bliuwt it, nei alle gedachten, drûch en is der neist sinne ek bewolking. It wurdt trettjin graden.

Fan freed ôf bliuwt it foarearst drûch, skynt de sinne in grut part fan ‘e dei en giet de temperatuer stadichoan omheech.

Jan Brinksma