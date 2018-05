Waarpraatsje: ein oan maaie ‘simmer’

DE JOUWER – Der komt, nei in lytse wike, in ein oan it prachtige maitiidswaar. Woansdei is in oergongsdei, fan Himelfeartsdei ôf wurdt it ritich en minder waarm.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei is it helder. By in swakke wyn út ferskate rjochtingen wurdt it goed tsien graden.

Woansdei skynt de sinne earst noch, mar stadichoan komt der mear bewolking. De swakke oant matige wyn draait yn ‘e rin fan de dei nei it westen of noardwesten. It wurdt tusken de achttjin en trijentweintich graden.

Op Himelfeartsdei is der folle minder sinne, kâns op rein en wurdt it net folle waarmer as fjirtjin graden.

Jan Brinksma