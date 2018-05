Waarpraatsje: bytsje ritich en minder waarm

DE JOUWER – It is foarearst dien mei it moaie maitiidswaar. We krije te meitsjen mei in perioade mei wat ritich en minder waarm waar.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei rekket de loft berûn en kin der sa út en troch wat rein of in bui falle. By in swakke oant matige westewyn wurdt it tolve graden.

Op Himelfeartsdei is der earst in protte bewolking, en wat reinwetter is net hielendal útsletten. Yn ‘e rin fan de dei sille we de sinne grif ek noch efkes sjen. De weste- oant noardwestewyn is matich en by de kust en de Iselmar lâns frij krêftich. It wurdt net folle waarmer as fyftjin graden.

Freed bliuwt it, nei alle gedachten, drûch, is der wer wat mear sinne en kin it sechtjin graden wurde. De wyn jout him dan wer wat del.

Sneon is it frij waarm en sa goed as drûch, snein is it ritich, wiet en oan de kâlde kant.

Jan Brinksma