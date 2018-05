Wa skriuwt it moaiste kroechferhaal?

Skriuwwedstriid yn it ramt fan de Wike fan Rink

Yn ’e wike fan 15 oant en mei 23 juny organisearje gemeente en Stifting FLMD yn gearwurking mei frijwilligers de Wike fan Rink. In wike dêr’t de Fryske taal, literatuer en it libben en wurk fan Rink van der Velde sintraal yn stiet. Ien fan de aktiviteiten dy’t dy wike organisearre wurdt is in skriuwwedstriid. Wa skriuwt it moaist kroechferhaal?

Klim yn ’e pinne!

In kroechferhaal giet oer ‘de gewoane man’. Wat makket er mei en wat fertelt er oan syn kameraden wannear’t er yn ’e kroech is? Rink van der Velde skreau ferkate kroechferhalen. No wurde de ynwenners útdage om sels in kroechferhaal te skriuwen. Klim yn ’e pinne en stjoer jo ferhaal, dat út maksimaal 750 wurden bestiet, foar 1 juny oansteande nei communicatie@smallingerland.nl of oer de post nei: Gemeente Smallingerland, Postbus 10.000, 9200 HA Drachten. It ferhaal moat skreaun wêze yn it Frysk of it Bokwerts, de ‘taal’ fan Van der Velde. In sjuery noeget de skriuwers fan de trije moaiste ferhalen út dy foar te dragen op 21 juny yn kafee Marktzicht yn Drachten, eartiids de stamkroech fan Rink van der Velde. Foar de winner leit in passend kado klear.

Programma hast rûn

De Wike fan Rink wurdt organisearre troch de gemeente Smellingerland yn it ramt fan LF2018 en oanslutend oan de útrikking fan de Rink van der Veldepriis op freed 15 juny oansteande. Op it programma stean in oantal ferskillende aktiviteiten. Sagau’t it oersjoch folslein is, is dat te lêzen yn Breeduit en op ’e webside fan de gemeente Smellingerlân.