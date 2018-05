Tytsjerk ûntfangt tweintich ynternasjonale keunstners

Fan 23 july oant en mei 6 augustus ûnfangt Tytsjerk tweintich ynternasjonale keunstners. Mei opjeften út santjin lannen waard oan de ynternasjonale oprop fan Fertellendeweis, it International ArtCamp Tytsjerk, wrâldwiid massaal gehoar jûn.



De ynternasjonale dielnimmers wurkje twa wike lang yn ’e mande mei lokale dielnimmers yn Park Vijversburg, doapshûs Yn ‘e Mande en de Protestanske Tsjerke yn Tytsjerk. Harren mienskiplike einresultaat yn de dissiplinen dûns, ynstallaasjekeunst, fotografy, fideokeunst en muzyk wurdt op 5 augustus presintearre en is fergees tagonklik foar elkenien. Fertellendeweis is offisjeel ûnderdiel fan Kulturele Haadstêdprogramma’s Under de Toer en De Reis.



Lokale keunstners ôfkomstich út Tytsjerk en omkriten kinne harren noch altyd oanmelde om mei te dwaan oan it International ArtCamp. Mear ynformaasje dêroer is te finen op www.artcamptytsjerk.nl.